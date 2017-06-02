國際財經

市場憧憬周五公布的美國上月非農業職位數據優於預期，美國股市造好，華爾街三大指數創下紀錄收市新高。

道瓊斯工業平均指數升135點或0.7%，收市報21144。標準普爾500指數升18點或0.8%，收市報2430。納斯特綜合指數升48點或0.8%，收市報6246。

較早時，美國轉薪公司ADP公布，5月私營部門新增職位數量為25.3萬個，優於市場預期。市場對於周五公布的美國上月非農業職位增幅，有較樂觀的看法。其他數據方面，美國4月建築開支有較預期佳的表現。另美國ISM製造業指數造好。

First Standard Financial首席市場策略師Peter Cardillo指出，宏觀經濟向好，市場對於非農數據有較佳預期，推動股市造好。

Wells Fargo Funds首席股票策略師John Manley表示，市場基本因素不俗，聯儲局加息在即，但只是為了推動美國經濟再向前，企業盈利料有更佳增長，對市場有支持作用。

銀行股是支持大市上升主要動力。

美國總統特朗普決定退出改善氣候暖化問題的《巴黎協定》，暫時看不到股市有直接影響。

個別股份方面，美國5月汽車銷量參差，通用汽車與福特汽車升1.5%與2.6%。

惠普企業業績欠佳，股價跌6.9%。