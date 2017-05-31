國際財經

德國報章《Bild》周四報道，當地政府部門發現奧迪(Audi)旗艦汽車型號A8，安裝了欺騙軟件，讓汽車通過尾氣測試，但在路面排放過量廢氣。

奧迪母公司、福士(Volkswagen、又名大眾)在2015年9月承認，替旗下部分柴油引擎汽車安裝欺騙軟件，至今已同意支付250億美元補救及賠償費用。

根據《Bild》報道，德國運輸部長Alexander Dobrindt已要求奧迪，在6月12日前公布回收涉及問題的2.5萬輛汽車，以及作出維修。報道引述奧迪稱，與當局進行緊密商討。