國際財經

美國油漆生產集團PPG公布，放棄涉資276億美元的收購歐洲油漆集團Akzo Nobel的計劃。

一些分析員支持PPG的決定，指出此舉可保障公司股東的最佳利益。

PPG自3月首次提出收購Akzo建議後，曾經兩次修訂建議收購價，但Akzo一直不接納PPG的收購建議，而且拒絕與PPG對話。

Akzo主要股東之一、美國投資基金Elliott入稟荷蘭法院，嘗試迫使Akzo董事局與PPG對話，但法官否決有關呈請。Elliott未有就PPG放棄收購消息作出回應。