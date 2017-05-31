國際財經

美國最大汽車生產商、通用汽車(GM)公布，5月銷量下滑，第二大的福特汽車則錄得上升。市場預期，美國5月整體汽車銷量持平。

GM表示，5月銷量跌1%。該公司披露，為了應對美國市場銷售疲弱，位於密歇根州Warren的廠房其中一班會取消，少於300個工人受到影響。該公司自1月起，已裁減逾4000個工人。

福特指出，上月銷售增長2.3%，主要受惠於小型卡車F系列銷量增長，以及集團向租車公司促銷等安排。

豐田與快意佳士拿在5月的銷量錄得倒退，日產錄得3%與升幅，本田上月銷量也有進賬。