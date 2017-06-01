國際財經

勞動力市場數據表明美國經濟狀況仍然強勁，鞏固了聯儲局本月稍後加息的預期，美股上揚，納指再創歷史新高。

截至本港時間晚上約11時，道指報21035點，升26點或0.13%；標普500指數報2415點，升3點或0.16%；納指報6204點，升5點或0.09%。

今日有不少經濟數據公布，其中俗稱「小非農」的美國5月ADP私人企業新增職位達25.3萬，遠高於市場預期增加18.5萬。上周初領失業救濟金人數按周增加1.3萬人，升至24.8萬人，多於市場預期的23.9萬人，但為連續第117個星期位於30萬關口以下，反映勞動市場仍穩健。

此外，美國5月ISM製造業指數微升至54.9，優於預期54.5，4月為54.8。同時，美國5月製造業採購經理指數(PMI)終值為52.7，較初值高出0.2，是5個月以來首次向上修訂，但仍低於4月的52.8，創去年9月以來最低。

儘管經濟學家仍然預計美國第二季GDP將增長3%，但經濟數據表現並不穩定，稍早的數據大致理想，強化聯儲局本月加息的預期，但市場仍等待周五公布的非農就業數據，以獲得聯儲局政策的進一步啟示。

聯儲局官員講話繼續受到關注，聯儲理事鮑威爾表示，如果經濟表現符合預期，聯儲局將採用漸進式加息方法將是合適的，且今年開始縮減資產負債表規模是合適的，預計到2022年美國的資產負債表規模可能從2.9萬億美元降至2.4萬億美元。

同時，亦要留意美國總統特朗普於本港時間6月2日凌晨3時宣布會否退出《巴黎協定》。

油價反覆波動，紐約期油現時每桶報48.5美元，升0.18美元或0.37%；倫敦布蘭特期油現報50.67美元，跌0.09美元或0.18%。

歐洲股市上揚，英國富時100指數報7539點，升19點或0.26%；德國DAX指數報12661點，升45點或0.36%；法國CAC 40指數報5320點，升36點或0.7%；意大利富時MIB指數報20851點，升120點或0.58%。