國際財經

美國勞工部公布，截至5月27日止當周，美國初領失業救濟金人數為24.8萬人，按周增加1.3萬人，市場原本預期增至23.9萬人，為連續第二周增加。

不過，美國初領失業救濟金人數已連續第117個星期位於30萬關口以下，為1970年以來錄得最長時間，反映美國勞動力市場持續穩健。

至於美國上周初領失業救濟金人數4周均值為23.8萬人，按周增加2500人。

另外，截至5月20日止當周，美國續領失業救濟金人數為191.5萬人，按周減少9000人，市場原本預期減至192萬人。