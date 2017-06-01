國際財經

周三(5月31日)倫敦金在亞洲時段一度跌至日內低位1259.5美元，但很快企穩並掉頭回升，紐約時段一度突破1270美元至1273.9美元，創下自4月25日以來的1個月新高。

倫敦金由跌轉升甚至突破近期重要阻力1270美元，主要受惠於美滙指數在周三歐美時段持續下滑，一方面是美國公布的經濟數據表現疲弱，另一方面則是美國總統特朗普所引發的風波不斷，例如市場傳言美國聯邦調查局局長科米將到國會就通俄調查事件作證，以及特朗普表示將退出巴黎氣候協定令市場憂慮大西洋聯盟將因此而崩潰。

具體數據方面，4月美國成屋待完成銷售意外下跌1.3%，遜於市場預期0.5%增長，而5月美國芝加哥採購經理指數從58.3大幅下跌至55.2，遜於預期57水平。此外，聯儲局褐皮書報告稱美國大多數地區經濟在4月初至5月底期間「適度至溫和」擴張，但通脹壓力並不明顯，而波士頓和芝加哥地區經濟增長有放緩跡象，紐約地區經濟活動停止增長。

不過，擁有今年議息會議決策權的美國達拉斯聯儲主席卡普蘭(Robert Kaplan)仍表示維持今年加息3次的預期，令倫敦金進一步上升的空間亦受到限制。

目前倫敦金似乎正於日線圖形成上升楔形，雖然總體趨勢仍維持向上，但升幅變緩，顯示金價的上漲動力或已接近衰竭。若短期內倫敦金跌穿1260美元支持，後市可能會引發較大幅度的調整，否則金價仍將緩慢向上測試1275美元及1280美元。今晚的數據需留意素有「小非農」之稱的5月ADP私人機構就業數據將於晚上8時15分公布，若數據遠高於預期的18萬，倫敦金或會受壓測試1260美元。

策略方面，我們根據5月31日策略於1270美元沽出倫敦金，但已於1273美元止損平倉，虧損3美元。短期內待金價回落至1260美元買入，上望1273美元，跌穿1255美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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