國際財經

市場雖然關注美國是否退出對抗氣候變化的《巴黎協定》，以及觀望美國今明兩日公布的就業數據，但受惠油價回穩的利好投資氣氛，歐洲股市中段上揚。

截至本港時間傍晚6時40分，英國富時100指數報7547點，升27點或0.37%；德國DAX指數報12660點，升45點或0.36%；法國CAC 40指數報5321點，升37點或0.71%；意大利富時MIB指數報20914點，升182點或0.88%。道指期貨暫報21004點，升2點。

美國聯儲局(FED)公布的最新褐皮書報告稱，4月初至5月底，美國經濟以溫和至適度的步伐擴張，但鮮有跡象顯示通脹會打破近期遲滯的趨勢。報告指出，消費者支出軟化，多數地區報告製造業和多數非金融服務行業適度增長，企業表達了對短期前景樂觀。三藩市聯邦儲備銀行行長威廉姆斯(John Williams)稱，預測美國今年將總共加息3次，但認為如果美國經濟意外增強，加息4次也是適宜的。聯儲經濟報告及官員對後市的樂觀情緒支撐本月加息的預期。

因此，周五公布的非農就業報告顯得相對重要，市場可從中尋找強化加息預期的理據，而在此之前，需留意今日稍候公布的5月ADP私人機構新增職位數據，這項被稱為「小非農」的數據對周五公布的非農就業數據有重要啟示作用，目前市場預期5月ADP就業人數為增加18.5萬人，前值為增加17.7萬人。

另外，美國的政治局勢持續緊張，企業高管、盟友、民主黨以及部分共和黨同僚向美國總統特朗普施壓，希望美國不要退出應對全球氣候變化的《巴黎協定》。特朗普在Twitter表示，將於本港時間周五約凌晨3時，在白宮玫瑰園宣布美國是否退出《巴黎協定》。

歐洲局勢亦不見得樂觀，民調顯示在下周的英國大選前，首相文翠珊所在的執政黨領先優勢減少。YouGov最新民調顯示，文翠珊的保守黨支持率較工黨僅領先3個百分點。此外，歐洲央行(ECB)下周會議將討論終要到來的政策正常化，但可能獲得遠比先前預期更多討論的議題，其實是歐羅滙率。

油價回穩，紐約原油期貨現時每桶報48.51美元，升0.19美元或0.39%；倫敦布蘭特期油報50.84美元，升0.08美元或0.16%。