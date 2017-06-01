國際財經

周三(5月31日)公布的歐羅區5月消費者物價指數(CPI)初值按年增長1.4%，低於預期增長1.5%及前值1.9%，歐羅區4月失業率跌至8年低位9.3%，優於預期增長9.4%。儘管歐羅區CPI增幅放緩，但德國央行行長魏德曼(Jens Weidmann)周三稱歐羅區經濟復甦，即使歐洲央行降低貨幣刺激力度，通貨膨脹率也將繼續上升。該言論令市場猜測歐洲央行將於下周(6月8日)舉行的利率決議聲明中發表偏向鷹派言論，推動歐羅/美元強勢收復1.1200至日內高點1.1250。

近期以來，歐洲央行加快縮減寬鬆貨幣政策的預期持續升溫，儘管CPI距離歐洲央行設定的2%目標仍有一定距離，但市場普遍預期歐洲央行可能在下一次會議上對經濟給出更積極的評估，並刪掉聲明中「下行風險」，改為「風險大體均衡」，官員們還有望討論刪除一些與「如果需要，會進一步寬鬆」相關的措辭，若會議上歐洲央行偏向鷹派，則意味著歐洲央行關上了「更多刺激」的大門，有望推動歐羅進一步走強。

與日益走強的歐羅相比，美元則陷入了持續弱勢當中。周三公布的美國聯儲局褐皮書顯示美國經濟增長放緩，部分地區企業樂觀情緒減退。此外，美國政治風險重回投資者視線，據CNN援引知情者消息，前聯邦調查局局長科米(James Comey)計劃在美國參議院情報委員會公開作證，證明美國總統特朗普(Donald Trump)曾向他施壓要求其終止對白宮前顧問涉嫌通俄的調查。加上美國或退出巴黎氣候協定，引發市場對「大西洋聯盟」崩潰的憂慮，美滙指數周三曾再度跌穿97水平至96.85，逼近5月22日觸及的6個月低位96.797。

不過，美滙指數目前已回升至97水平之上，而歐羅/美元今早進一步升至1.1255後亦小幅回落至1.1220附近，似乎暫缺乏動力突破5月23日觸及的6個月高位1.1266。投資者近期應重點關注周五(6月2日)公布的美國5月非農就業數據，若非農數據強勁，將有望為疲弱的美滙指數帶來反彈良機，而歐羅/美元則需警惕在1.1250/1.1270區域形成「雙頂」而大幅回落。但若非農數據未能有效刺激美滙指數反彈，歐羅/美元或可趁機突破1.1250/1.1270區域，進一步衝擊1.1400甚至1.1500區域(2015年以來的密集阻力區)。

策略方面，待歐羅/美元調整至1.1150/1.1160區域買入，上望1.1285，跌穿1.1095止損。

https://www.facebook.com/mfinance.ltd