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今日 17:27 國際財經

西班牙5月製造業增速4個月最勁

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西班牙5月製造業增速創自今年1月以來最快，主要受產出和新訂單強勁的支撐，且就業創造速度亦飆升至19年最快。

西班牙5月製造業採購經理指數(PMI)報55.4，高於4月的54.5，自2013年11月以來，該指數一直保持在50的榮枯分水嶺上方。

其中，製造業就業創造速度尤為強勁，該指數從4月的55.6升至56.2，創1998年5月以來最高。

西班牙第一季失業率為18.75%，在歐洲國家中處於第二高水平，僅次於希臘，但月度就業數據顯示，由於旅遊業和工業處於高位，就業創造獲得動能。

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