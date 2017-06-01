國際財經

法國5月製造業增速從4月觸及的6年高位下滑，因新訂單放緩。

IHS Markit指出，5月製造業採購經理指數(PMI)終值從4月的55.1降至53.8，並略低預期及初值的54，4月數據為2011年4月以來最高。

IHS Markit經濟學家Alex Gill稱，最新數據表明，法國製造業的前景持續樂觀，產出的進一步增加、以及新訂單都為另一輪創造就業作出貢獻。

他又稱，儘管有這些樂觀趨勢，但這一數據突顯出，過去一個月新訂單增速在下降，或許這是歐羅走高的一個訊號。