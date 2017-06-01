國際財經

美國總統特朗普即將宣布美國是否退出對抗氣候變化的《巴黎協定》，加上歐美多項經濟數據將出爐，歐洲股市早段靠穩。

截至本港時間下午3時39分，英國富時100指數報7558點，升38點或0.51%；德國DAX指數報12650點，升35點或0.28%；法國CAC 40指數報5302點，升19點或0.36%；意大利富時MIB指數報20786點，升54點或0.26%。

道指期貨暫報21008點，升6點。

油價跌逾3%至三周新低後，反彈逾1%，因美國石油協會(API)統計指，上周原油庫存減少870萬桶；同時，市場預期美國將退出《巴黎協定》。紐約原油期貨現時每桶報48.95美元，升0.63美元或1.3%；倫敦布蘭特期油報51.36美元，升0.6美元或1.18%。

法國、德國及歐羅區今日稍後陸續公布上月製造業採購經理指數(PMI)終值，市場預期分別為54、59.4及57，均與前值持平。此外，美國亦將公布上月ADP就業人數變動、上周首次申請失業救濟人數及ISM製造業指數，預期分別為增18萬人、23.8萬人及54.7，前值為升17.7萬人、23.4萬人及54.8。

另外，美國能源資訊局(EIA)亦將公布官方庫存報告，市場預期將減少300萬桶。