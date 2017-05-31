國際財經

美國政治問題困擾，美元兌日圓跌至兩周低位。累計5月，美元兌歐羅跌幅創下逾一年以來最大。ICE美滙指數5月跌幅是1月以來最大。

美國總統特朗普的領導班子與俄羅斯的關係，面對聯邦調查局與國會的調查。美國經濟數據參差，對美元滙價影響有限。市場關注周五公布的美國上月非農業職位數據。

美元兌日圓跌至兩周低位後，尾段回落0.1%至110.67。歐羅兌美元升0.5%至1.1236。ICE美滙指數跌0.3%至96.99。英鎊兌美元升0.2%至1.2883。