國際財經

銀行股下滑，經濟數據參差，影響投資者入市意慾，美國股市周三偏軟。

道瓊斯工業平均指數收市跌20點或0.1%，報21008；摩根大通與高盛跌逾2%。標準普爾500指數最多跌9點，收市跌1點或0.05%，報2411；11個主要分項指數內，4個下跌，金融類跌0.8%，表現最差，能源類跌0.4%。納斯特綜合指數曾升至6221點，收市跌4點或0.08%，報6198。

累計5月，道指與標普500指數分別升0.3%與1.2%，納指升2.5%。

Wedbush Securities股票部主管Ian Winer表示，摩通與美銀披露第二季交易收入減少，引發金融類股份下滑；另油價下滑近3%，能源類偏軟；美國總統特朗普的政治醜聞同樣對大市構成不利打擊。

Winer指出，銀行股表現令投資者擔憂，資金流向科技巨擘，亞馬遜、Alphabet、Tesla與Nvidia等俱有較佳表現。

經濟數據參差，美國二手屋銷售指數下滑，芝加哥採購經理指數上揚。聯儲局公布的褐皮書指出，美國經濟保持溫和增長。

CMC Markets首席市場策略師Colin Cieszynski指出，經濟數據參差，不可以確保聯儲局今次再加息兩次，市場期待看到理由入市，但仍未找到，可能導致市況反覆。

個別股份方面，Transocean跌1.9%，Chesapeake回落0.8%。