國際財經

希臘總理齊普拉斯表示，該國只會接納一項可讓其重返國際市場融資的債務重整協議。

他指出，將於未來兩周與國際債權人努力商討，希望在6月15日歐羅區財長會議前達成協議，但有關解決方案必須不會讓投資者感到困擾及不安，也要讓希臘可重返國際市場融資，因為這才是成功解決問題的關鍵。

另外，歐盟金融專員Pierre Moscovici 認為，希臘已兌現承諾，作出改革與削減開支措施，國際債權人應該負責任地與希臘達成協議。

不過，國際貨幣基金組織與德國，仍未就希臘債務寬減達成共識。