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今日 03:18 國際財經

巴克萊減持非洲業務權益 套現160億

英國巴克萊銀行公布，將出售非洲業務分支部分權益，套現16億英鎊(160.62億港元)，以紓緩本身資金壓力。

根據公告，巴克萊減持非洲巴克萊權益至28%，原先為50.1%。South African pension fund Public Investment Corporation SOC是上述股權交易的主要投資者。

巴克萊早於2016年已表明，有意減持非洲巴克萊權益。該銀行其後用了數個月商討售股事宜。根據周三公告，巴克萊期望進一步降低持股量至15%。

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