國際財經

聯儲局最新經濟報告(褐皮書)認為，美國經濟保持輕度至溫和擴張勢頭，勞動市場短缺問題更嚴重，工資有上升跡象。報告意味聯儲局在6月議息會議加息的可能性進一步增加。

消息公布後，美國股市進一步回落，道瓊斯工業平均指數與標普500指數較前一天跌0.3%。紐約期金微跌至1273.70美元，周三收市為1275.40美元，較周二升9.7美元或0.8%。

褐皮書是聯儲局在4月初至5月底根據十二個地區進行的採訪調查得出結論。它對經濟的看法較4月時略為溫和，但提到勞動市場緊俏情況是導致經濟較溫和的原因之一。

報告指出，美國大部分地區的經濟表現強勁，波士頓、芝加哥與紐約地區經濟活動持平。它認為，以芝加哥為例，當地商界受訪者指出，勞動市場緊俏，企業找不到合適技術人才，難以擴充業務。

根據褐皮書，部分商界要提高工資、增加福利與提供更多培訓，以吸引人才。報告引述一個芝加哥工廠稱，為了吸引申請工作職位的人士，一些非技術職位的工資要增加10%。

報告其他內容還有：在波士頓區，一間家具廠表示，招聘新員工是一項極具挑戰的工作，因為有些新人上班數天便辭職；紐約百老滙歌劇收入升10%，票價較去年貴15%；費城區的房屋建築商表示，受到加美木材徵稅事件影響，木材成本扳升。