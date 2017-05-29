國際財經

印度統計局公布，截至3月底止今年首季經濟增長為6.1%，低於市場預期的7.1%，也是兩年來最低增幅。

根據報告，截至3月底的過去一年計算，印度的經濟增長為7.1%，前一年度為8.1%，市場原先預期也是7.1%。

PhillipCapital經濟師Anjali Verma表示，首季數據欠佳，銀行與建築業表現遜色。Oxford Economics 首席經濟師 Priyanka Kishore認為，雖然上季經濟情況不佳，但全年經濟增長7.1%符合預期，相信情況正在改善。