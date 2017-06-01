即巿股評 港股直擊 國際財經

美股周二窄幅上落，整體交投淡靜。道瓊斯工業平均指數跌50點(0.24%)，收報21029點；標普500指數跌2點(0.12%)，報2412點；納斯特綜合指數跌7點(0.11%)，報6203點。美股雖然從高位回落，七連升斷纜，但標指和納指期內皆曾破頂，本欄一直看好的科技股周二走勢更見凌厲，亞馬遜一度升破1000美元，特斯拉亦創收市新高，市值高達550億元(美元．下同)，超越龍頭車廠通用汽車的506億元和福特汽車的441億元。

然而，看淡者多認為美股升市並不全面，特別是紐交所和納斯特中線市寬(股價高於50天線比率)與指數持續背馳(見5月29日本欄)，銀行股及能源股也弱勢畢呈，單靠少數強勢科技股拉動指數，將不利後市發展。

MarketWatch引述著名對沖基金經理、Elliott Management老闆辛格(Paul Singer)的意見，他直言股市前景非常黯淡，並已籌集50億元建立「雨天基金」(Rainy-day Fund)，準備迎接金融市場天崩地裂亂局。

辛格目前管理的基金規模達330億元，他最近致函投資者時提及：「縱使決策者嘗試用盡一切方法阻止再次出現崩潰，但低波動的股票及債券市場總有一天會完結；屆時金融市場難免大混亂，而危機爆發將帶來千載難逢的機會；現在唯一要做的就是準備好籌集資本。」

華爾街對近期股市升浪抱有很大戒心，部分投資者估計美國總統特朗普刺激經濟政策將無法推行，而辛格就是其中一位打賭經濟即將出現衰退的淡友，他認為由於目前利率已經接近超低水平，一旦危機來臨，聯儲局將無法提供足夠量化寬鬆措施作為救市手段。

不過，並非所有基金經理都一面倒看淡股市，管理72億元資產的Haverford Trust首席投資官Hank Smith說，如果特朗普的稅改、基建、去監管等振興經濟大計得到國會通過，股市將會獲注入源源不絕的動力；就算相關政策擱置，作風保守的聯儲局(耶倫Put)亦可望再次放寬貨幣措施，為股市提供大量支持。

Smith透露，過去4年一直因應市況不斷調整進攻型和防守型的股份比重，未來幾年的投資組合部署方面，將會傾向增加防守型股份。他重申，縱使特朗普最終一事無成，美國經濟仍會繼續以2%的增長速度運行，未來18個月出現衰退的機會甚微，因此對股市充滿信心；而目前股市表現強勁，正好反映它在跨越眾多「憂慮之牆」。所謂「淡市莫估底，旺市莫估頂」，股市估值從來不是偏高就是偏低，因此最好的策略還是「有智慧不如趁勢」。

港股方面，恒指收報25660點，跌40點(0.16%)。MSCI明晟季度指數調整於昨日收市後生效，刺激全日大市成交金額急增至1105億港元。技術上，恒指繼續沿10天線反覆向上，除初步企穩於25500點成交量密集區頂外，日線RSI亦處於70水平之上；如市寬能配合進一步改善，相信往後將有機會上試2015年中至2016年初下跌浪的78.6%反彈阻力位，約26400點，甚至27000點，即另一成交密集區底部阻力水平【圖】。

信報投資研究部

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