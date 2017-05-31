國際財經

由於周一(5月29日)適逢多國假期休市，加上貴金屬市場在周二(5月30日)凌晨1時至4時的時段暫停交易，倫敦金周一全日僅維持於1264.9美元至1269.1美元之間窄幅波動。雖然金價在周二亞洲市場開市後一度攀升至1270.3美元，但缺乏進一步的跟進買盤，反而掉頭下挫，最低曾跌至1259.2美元。

此外，周二美國公布的經濟數據好壞參差：4月個人支出和4月個人收入均按月增長0.4%並符合預期，而且前者創去年12月以來最大增幅，但4月核心消費支出(PCE)物價指數按年上漲1.5%，仍低於美國聯儲局2%的通脹目標，而5月咨商會消費者信心指數從119.4大跌至117.9，創2月份以來新低。

數據公布後，倫敦金從日內低位1259.2美元企穩反彈，小幅回升至1264美元附近。雖然今早(5月31日)金價曾再度下探至1259.5美元，但最終仍能企穩並掉頭回升，目前已再度突破1265美元。

若以技術走勢而言，倫敦金在上周突破1245美元至1265美元整固區域後應有機會進一步攀升至1280美元甚至1285美元區域。但本周五(6月2日)將會公布美國5月非農就業數據，投資者對於進一步推升金價也有相當的戒心。因此，金價要向上升破1270/1272美元阻力需要更有力的好消息，譬如來自於北韓局勢、英國大選走勢、美國總統特朗普所捲入的通俄政治風波的突破性發展。

策略方面，短期內可嘗試在1269/1270美元沽空倫敦金，下望1261美元，升穿1273美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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