國際財經

歐美政治風險憂慮、經濟等多項因素持續困擾市場，削弱投資者信心，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時21分，英國富時100指數報7541點，升14點或0.19%；德國DAX指數報12615點，升17點或0.14%；法國CAC 40指數報5305點，跌1點或0.01%；意大利富時MIB指數報20719點，跌94點或0.46%。道指期貨暫報21007點，跌8點。

歐洲政治局勢的憂慮或再重燃，英國首相文翠珊所在的保守黨在6月8日的大選中，或無法在議會中取得整體多數席優勢。此外，意大利亦有提前選舉的疑慮，意大利五星運動黨周末投票贊同實施比例代表選舉制，這提高了意大利史無前例在秋季舉行議會選舉的可能性。

經濟方面，歐羅區5月通脹率初值按年上升1.4%，略低於市場預期上升1.5%；核心通脹率為1%，符合預期，但低於4月的1.2%。歐羅區通脹率放緩，雖然減輕了歐洲央行(ECB)調整政策路徑的壓力，但增加稍後議息會議前景的不明朗，市場預期歐央行6月8日會議將調整前瞻指引的語氣，如果歐央行6月未作改變，則可能在9月。

另外，市場仍憂慮美國總統特朗普「通俄門」的調查，或阻礙其政府在減稅及其他刺激措施方面的進展，但焦點逐步轉移至聯儲局(FED)的議息會議，美國4月消費者支出創4個月以來最大增幅，月度通脹回升，顯示國內需求堅穩，可望允許聯儲局下月加息。不過，分析指出，部分經濟數據疲軟的跡象，點燃對聯儲局今年能否再加息兩次，並開始在今年稍後縮表的質疑。

油市方面，美國增加產量之際，利比亞亦增產，加劇了產量過剩疑慮。美國增產削弱了石油出口國組織(OPEC)牽頭的減產行動效果，油價下滑，紐約原油期貨現時每桶報48.75美元，跌0.91美元或1.83%；倫敦布蘭特期油報50.78美元，跌1.06美元或2.03%。