國際財經

英鎊/美元雖在上周五(5月26日)初步跌穿日線圖的小型上升通道底部1.2850及1.2800支持，但最低跌至1.2774就企穩反彈，加上本周ICM民調顯示文翠珊(Theresa May)所屬的保守黨對工黨的大選領先優勢僅收窄至12%，好於之前GMB民調所顯示的6%，一度刺激英鎊/美元在周二(5月30日)攀升至1.2887。然而，正當市場期待英鎊滙價藉此反彈時，英國《泰晤士報》援引民調公司YouGov的研究報告稱，保守黨可能奪取不了議會多數席位，令英鎊/美元從1.2860附近急挫近70點至1.2790，抹去此前所有升幅。

《泰晤士報》稱，儘管此前的民調顯示文翠珊領導的保守黨贏得的席位將增加，YouGov研究報告顯示保守黨可能失去其330個席位中的20個，而反對黨工黨卻可能會贏得近30個席位。此情況將導致保守黨在沒其他政黨支持下，需要額外16個席位以維持執政地位。這意味若保守黨在此次大選有所差池，其執政權或將被動搖！英國脫歐談判進程將出現更多波折！

而更令人擔憂的是英國首相文翠珊的強硬表態。在周一(5月29日)的電視辯論中，文翠珊稱英國若不能在脫歐協議獲得足夠的實惠，或將不與歐盟達成任何協議，更遑論向歐盟支付高達1000億歐羅的脫歐「分手費」。而對手工黨領袖科爾賓(Jeremy Corbyn)則針鋒相對地稱如當選將確保達成脫歐協議。

值得一提的是，近期英國經濟數據不佳，無論是第一季國內生產總值、4月失業率還是貿易赤字均有惡化跡象，而4月消費者物價指數按年卻上漲2.7%，遠高於之前的2.3%。這顯示英國經濟受到脫歐衝擊之餘，還需消化通脹惡化的惡果，因此近期英鎊/美元恐將繼續承壓。

展望本周，投資者需關注周四(6月1日)的英國5月Markit製造業採購經理人指數(PMI)與有非農「風向標」之稱的美國5月ADP私人機構就業人口。而周五(6月2日)則將迎來美國5月非農新增就業職位等關鍵數據，目前市場預期該數據將增加18-18.5萬，若數據好於預期，將增強美國聯儲局6月加息信心，令英鎊/美元走勢進一步受壓。

今日(5月31日)下午英鎊/美元曾進一步跌至1.2768，不過滙價於1.2770至1.2800區域的支持頗強，目前仍企圖收復1.2800水平。但若短期反彈不能突破1.2875/1.2900區域，滙價進一步下行的可能性非常大，後市或有望下探1.2700甚至1.2580附近水平（從1.2108至1.3047的上升浪的50%回撤水平）。

策略方面，我們已根據5月26日策略於1.2795沽出英鎊/美元並於1.2850平倉，虧損55點。短期內若英鎊/美元反彈至1.2860至1.2875區域，我們將沽出英鎊，下望1.2720，升穿1.2910止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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