國際財經

正處於經營重組期的日本東芝公司宣布，無法在下月28日召開的定期股東大會上滙報2016財年財報。

共同社報道，這是由於東芝與審計機構出現對立，很難在6月底的期限前向財務局提交包括財報在內的有價證券報告。東京證券交易所將密切關注東芝內部管理體系，以判斷是否摘牌。今次無法公布財報或對審查造成負面影響。

東芝在2015年財務造假問題曝光後，曾無法在定期股東大會上滙報財報。東京證券交易所已因這一問題將東芝列為距離摘牌退市只差一步的「特設注意市場股票」，預計將在未來數月內將就解除指定還是摘牌作出判斷。