國際財經

日本4月工業生產按月回升4%，增幅為2011年6月增長4.2%以來最高，惟略低於預期升4.3%，3月跌1.9%；4月產量更達到2008年以來最高水平。

在15個分項指數中，有11個顯示增長，其中汽車和汽車零組件，以及平面顯示器和半導體生產設備的增幅最大。

4月經季節調整的生產指數觸及103.8，是2008年峰值107.4以來的最高水平，因強勁海外需求持續支持增長。

瑞穗證券表示，日本4月產出以極高的水平增長，預料產量將保持增長趨勢。