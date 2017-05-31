國際財經

美國共和黨資深參議員麥凱恩(John McCain)認為，總統特朗普決定讓美國退出有12個成員國的跨太平洋夥伴關係協定(TPP)，是一個重大的戰略失誤。

正在澳洲訪問的麥凱恩在一場演講中提到TPP時表示，儘管美國退出了該協定，但個人對澳洲目前正和日本以及其他國家就推進TPP進行談判，表示強烈支持。

他指出，未來的美國政府可能糾正這個錯誤，稱現在建立一個開放的、基於規則的區域經濟組織與以往一樣重要，希望在未來某一天的不同形勢下，美國將決定加入其中。