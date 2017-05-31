今日 00:12
國際財經
英國富時100指數收報7526，跌0.28%或21點。
德國DAX指數收報12598，跌-0.24%或30點。
法國CAC 40指數收報5305，跌0.50%或26點。
港股6月未言絕 轉吸落後股
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黃鳳嫺「快靚正」 全靠蓋茨一席話
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