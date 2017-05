國際財經 時事脈搏

If you prick us, do we not bleed?

If you tickle us, do we not laugh?

If you poison us, do we not die?

And if you wrong us, shall we not revenge?

If we are like you in the rest, we will resemble you in that.

莎翁喜劇《威尼斯商人》裏面,夏洛克(Shylock) 這段反問是對「恩怨」的最好描述,特別是自古至今圍繞猶太人的爭議與苦難。

故事背景設定夏洛克是猶太商人,中世紀十字軍東征開始後,歐洲各國焦點整治猶太人,猶太人受到驅逐或政策為難,他們善於營商加上怕被逼害而囤積現金,貸款成了猶太商人的主要生意之一。

作為商人夏洛克借款予有死敵意味的威尼斯人安圖尼歐(Antonio),然後日思夜想一旦安圖尼歐違約時,自己可以一報民族之恨、商場對陣和個人榮辱之仇,即使是喜劇,也不無評論說這是莎翁四大喜劇中,最悲的一齣。

城市發跡路似層相識

回到時代的原點,為甚麼故事發生的主要地點威尼斯共和國當時成為一個商業、民族和財富的大熔爐?

威尼斯地區本屬東羅馬帝國(即拜占庭帝國)一個小城,大概在公元8世紀開始獲得自治權。威尼斯沒有天然資源、沒有農業生產,本來就依賴貿易生存,在當時屬新興的移民城市。宗教上雖然信奉天主教,不過宗教領袖以變相民選的方法選出,至於在中世紀號令天主教國家的教宗只有任命權。

由於這城市獨特的組成和結構,民族和宗教情仇包袱比其他地區較少,得以慢慢成為歐洲、中東和非洲的貿易中轉港,香料、農產品和奴隸等源源不絕地流轉,發展成地中海一方之雄。

第四次十字軍東征成關鍵

英國史學家Roger Crowley的宏圖史著「地中海三部曲」當中把威尼斯共和國由一方之雄,進而稱霸地中海的過程寫成City of Fortune: How Venice Ruled the Seas,當中最想分享威尼斯共和國決定性之役的第四次十字軍東征。

當時十字軍想先進攻埃及,再收復聖城耶路撒冷,環顧當時海港城市,只有威尼斯具備軍事級渡海能力。威尼斯第41任總督丹多洛(Enrico Dandolo)親領威尼斯商船隊參加東征。

醉翁之意不在酒,丹多洛心知十字軍空有武力和野心,卻欠缺最重要的「錢」,無法支付聘用威尼斯商船隊的費用,所以誘導十字軍替威尼斯奪下另一港口城市札達爾(Zadar),並把該城洗劫一空。其時東羅馬帝國正值皇室內鬥,丹多洛遇上失意王子Alexios IV,本來去收復聖地的十字軍和威尼斯共和國,竟答應Alexios IV要求,出兵東羅馬帝國首都君士坦丁堡。最終十字軍戰勝,助Alexios IV和其父親奪位,十字軍實際上掌控東羅馬帝國,威尼斯共和國變相「作反」後,奪東羅馬帝國八分之三國土,包括希臘多個港口,掌控地中海。

說到這裏,很容易聯想到帶領威尼斯共和國躍起的丹多洛是個英氣煥發的智者,但事實上他上任之時己是超過70歲(有考據甚至是80歲)的失明老人。他的故事本身就是最具張力的劇目。

至於威尼斯共和國,盛極過後難逃衰落,面對鄂圖曼帝國堀起,加上發現繞過南非到東方的新航線,威尼斯共和國的貿易地位大不如前,18世紀末意大利被拿破崙征服後正式告終。

水都威尼斯仍在,可惜那權傾一時的商人和波瀾壯闊歷程已成雲煙。遠東一個貿易小港的人們,會或多或少身同感受嗎?

陳鎮強

