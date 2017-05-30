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今日 10:39 國際財經

美或向進口太陽能電池徵收緊急保護性關稅

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根據世界貿易組織(WTO)公布的一份文件，美國已知會另外163個成員，其正考慮對進口太陽能電池徵收緊急保護性關稅。

此舉增加了全球太陽能業者爭奪行業主導權的風險，在過去5年中，該行業呈現爆炸性增長。隨着產量增加，產品價格已大幅下跌，令那些享有規模經濟優勢的生產商受益。

文件顯示，在美國考慮徵收保護性關稅前，國內業者Suniva曾向美國國際貿易委員會(ITC)提出申訴。

根據WTO規定，此類臨時性關稅可用於保護一個產業免受進口產品意外突然增加的破壞性影響。其他WTO成員可挑戰此類關稅決定。

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