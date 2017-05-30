國際財經

大型銀行上周公布的業績消息正面，金融股造好，加拿大股市周一扳升。不過，中國、美國及英國金融市場假期休息，交投淡靜。

多倫多S&P/TSX綜合指數升4點或0.03%，收市報15421點。10個主要分項指數內，5項上升。

金融分項指數升0.2%。帝國商業銀行與皇家銀行分別升0.8%與0.6%。周二公布業績的豐業銀行，股價升0.3%。

不過，金價上升，金礦股依然偏軟。Goldcorp倒退1.2%。油價微升，能源分項指數跌0.1%。

獲券商調高評級的龐巴迪升3.6%。工業分項指數升0.3%。