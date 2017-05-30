國際財經

日本經濟產業省公布，4月零售銷售按年升3.2%，市場預期為上升2.3%，3月升幅為2.1%；按月則上升1.4%，升幅亦較3月的0.2%加快，市場預期增速放緩至0.1%。

同時，日本4月大型零售商的銷售止跌回升，按年升1.1%，高於預期，3月為下跌0.8%。

另外，日本總務省公布，4月失業率維持於2.8%，符合市場預期。

至於求才求職比例由3月的1.45，升至4月的1.48，創1974年2月以來新高。數據反映每100個求職者，有148個工作機會，反映企業對人手需求上升。