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今日 18:42 國際財經

【看圖測市】倫敦金維持於1270美元之下窄幅整固

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上周五(5月26日)美國公布的經濟數據普遍優於市場預期：第一季國內生產總值(GDP)年化季率增長從0.7%大幅上調至1.2%，遠高於市場預期的0.9%增長；第一季度個人消費增長亦從0.3%上調至0.6%，高於預期增長0.4%；4月耐用品訂單雖按月下跌0.7%，但優於市場預期的1.5%跌幅。

數據公布後，美滙指數進一步反彈至97.50附近，但倫敦金卻受眾多風險事件的支持(如北韓局勢、英國大選的不確定性及美國總統特朗普團隊捲入的通俄風波等等)而欠奉下跌動力。事實上金價自午後突破1260美元及1265美元後持續於高位窄幅整固，最高曾觸及4周高位1269.4美元，相當接近1270美元水平。倫敦金最終收市於1267.1美元，全周上升近1%，連續第二周錄得反彈。

不過，周一(5月29日)適逢美國陣亡將士紀念日、英國銀行假期及中國端午節假期而令當地金融市場休市，金市成交清淡，倫敦金今日僅維持於1265.4美元至1269.1美元之間窄幅波動。

技術走勢而言，鑒於倫敦金上周已突破1245美元至1265美元整固區域，本周或有機會進一步攀升至1280美元甚至1285美元區域。但美滙指數已於96.80有初步築底跡象，若本周五(6月2日)公布的美國5月非農就業數據表現強勁帶動美滙指數大幅反彈，屆時則需小心倫敦金反彈再度止步於1300美元關口。

策略方面，若金價回落至9日指數移動平均線1255美元至1256美元區域買入，上望1269美元，跌穿1250美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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