國際財經

油價反覆走低，加上美股假期休市，市場缺乏明顯方向，歐洲股市中段個別發展。不過，市場觀望歐洲央行行長德拉吉稍後的講話，以及美國本周後期公布的就業報告。

截至本港時間傍晚6時26分，德國DAX指數報12609點，升7點或0.06%；法國CAC 40指數報5332點，跌3點或0.07%；意大利富時MIB指數報209798，跌232點或1.09%；英國今日假期休市。道指期貨暫報21075點，升9點。

美國今日為陣亡將士紀念日，金融市場休市。

美國經濟增長在第一季的放緩程度小於初值所示，但企業投資放緩及消費者支出溫和，均讓第二季經濟明顯提速的預期蒙上陰影。第一季經濟疲弱，給總統特朗普大幅提振經濟增長的宏偉目標帶來打擊。

市場分析指出，如果特朗普政府面臨的麻煩演變成長期擔憂，美元和美股則面臨下行風險。另外，雖然北韓局勢依然緊張，但投資者已對他們發射導彈習以為常，市場整體波動亦在下降。

此外，投資者亦逐步將焦點重返經濟狀況方面，雖然主要發達經濟體如美國、英國和德國的就業市場實現了令人矚目的復甦，但仍然沒有多少跡象顯示大多數人的薪資有明顯改善。其中，備受金融市場交易員和投資者關注的美國5月非農就業數據將於6月2日(星期五)公布，可能強化這情況，僱聘步伐強健，但平均薪資增幅僅略超出通脹率。

歐洲方面，周三出爐的歐羅區通脹數據，亦受市場關注，歐央行行長德拉吉今日稍後將在歐洲議會發表演說，其最有可能堅持以往的看法，即經濟增長穩健，但物價壓力仍沒有明顯增強。投資者亦同時留意其會否披露有關貨幣政策的新一輪啟示。

油價周一下跌，因美國石油開採活動不斷增長，削弱了由石油輸出國組織(OPEC)牽頭的減產行動的影響。紐約期油現時每桶報49.6美元，跌0.2美元或0.4%；倫敦布蘭特期油每桶報51.96美元，跌0.19美元或0.36%。