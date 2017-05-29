國際財經

上周四(5月25日)因石油輸出國組織(OPEC)在維也納會議上達成的原油減產協議未能為市場帶來驚喜，紐約原油期貨單日暴跌近5%，帶動美元/加元自一周低位1.3386反彈。不過，美元/加元反彈至1.3500附近遇到初步阻力，即使上周五(5月26日)公布的美國第一季度國內生產總值(GDP)上調幅度超過預期，但美元/加元仍未順利突破1.3500，僅維持於1.3440至1.3470之間窄幅整固，最終收市於1.3458，全周仍錄得0.42%跌幅。

OPEC和主要產油國在上周四決定延長原油減產協議，計劃將原先為期6個月的日減產180萬桶原油的減產協議延長9個月至2018年第一季結束。然而，令投資者大跌眼鏡的是，減產協議的延長非但沒有推動油價上行，反而出現「買傳言賣事實」的行情反轉，美國紐約期油當日大跌近5%。此外，原油市場的重挫亦顯示市場認為目前的原油減產協議力度不足以在未來抵消美國頁岩油持續增長的負面影響。

據美國大型油田服務公司貝克休斯(Baker Hughes)公布的數據顯示，美國活躍原油鑽井平台已經連續19周增加，增至722座，遠超去年同期的316座。而自2016中旬以來，美國原油日產量已激增10%至930萬桶，幾可與沙特一較高下。美國原油的持續增產或將限制油價與加元的上行空間，支持美元/加元中期走勢。

展望本周，投資者在數據方面需要重點關注周三(5月31日)公布的加拿大3月國內生產總值，若該數據好於前期增長率2.5%，將支持加元反彈，從而令美元/加元走勢受壓。另外，周四(6月1日)與周五(6月2日)將分別公布美國5月ADP私人機構就業人數與美國5月非農就業人數。其中目前市場預期美國5月非農新增就業職位將達18.5萬個，若數據表現超出預期，將會增強美聯儲6月加息的信心，有利美元/加元收復1.3500關口。

日線圖顯示，美元/加元恰好在2月啟動的1.2967至1.3792上升浪的50%調整水平1.3380區域獲得支持，顯示現時美元/加元總體上漲趨勢尚未終結。但美元/加元目前仍受制於日線圖的小型下降通道(從5月初開始的一輪下跌浪)之內，若美滙指數跌穿近期底部支持96.80，美元/加元亦將沿著下降通道進一步下探1.3300附近水平。只有美元/加元成功突破下降通道頂部1.3500阻力水平，後市才可能有明顯的回升。

策略方面，我們已根據5月23日策略已於1.3530區域沽出美元/加元（目標1.3440，止盤1.3600）並於1.3440平倉，獲利90點。若美元/加元升破今日高位1.3465，我們將於1.3470買入美元，上望1.3530，跌穿1.3430止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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