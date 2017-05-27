國際財經

法國央行行長德加洛(Francois Villeroy de Galhau)表示，英國準備脫離歐盟之際，法國官員正在與考慮離開倫敦的多家金融機構展開單獨的、認真的磋商。

他又稱，巴黎擁有很多機會吸引銀行業者。