今日 17:50
國際財經
法國央行行長德加洛(Francois Villeroy de Galhau)表示，英國準備脫離歐盟之際，法國官員正在與考慮離開倫敦的多家金融機構展開單獨的、認真的磋商。
他又稱，巴黎擁有很多機會吸引銀行業者。
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