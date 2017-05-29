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今日 10:46 國際財經

羅馬法院終裁Uber可續在意大利營運

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羅馬一家法院裁定，優步(Uber)可繼續在意大利提供召車服務，該裁決推翻今年較早前一項要求優步在該國暫停營運的命令。

去年11月，意大利計程車司機針對優步提出訴訟，稱該公司違反意大利競爭法。一家當地法院最初下令優步暫停在該國營運。但優步提出上訴，很快贏得允許其繼續在意大利臨時提供服務的裁決。

是次法院裁決顯示，優步正式贏得有關上訴。由於這次裁決是終審意見，沒有上訴的可能。

意大利計程車協會的一名律師表示，該組織正在考慮針對優步的其他司法手段。

 

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