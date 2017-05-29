國際財經

上周，標準普爾500指數與納斯特綜合指數以紀錄新高收市，展望本周，美國股市周一休息，市場焦點將是其後反映美國經濟表現的數據，尤其是樓市、通脹，以及就業數據。

耶魯大學教授Robert Shiller上周指出，雖然有些股市指標顯示市場處於有紀錄以來最昂貴水平，但不代表大市一直會回落。

Gluskin Sheff策略師David Rosenberg也認為，企業業績佳是支持大市上升的因素之一。今年首季，標普500指數成分股平均盈利增幅為14.5%。但他表示，過去3年，藍籌盈利升幅只有7%，但標普500指數卻升22%，明顯地跑贏大市，以致市場估值處於極度高估水平。不過，踏入本周，市場將更聚焦在6月13至14日聯儲局議息問題上，而經濟數據對此有舉足輕重作用。

本周美國數據方面，周二公布的有4月個人收支，市場預期收支均升0.4%，核心個人開支物價指數按年增幅預期為1.8%；同日還公布的有：3月標普CoreLogic Case-Shiller樓價指數，市場預期升0.9%；5月消費者信心指數，預期為119.8；達拉斯5月製造業指數預期為15。

周三公布的有：5月芝加哥採購經理指數，料為57；4月二手樓銷售指數，料升0.4%；聯儲局也會公布褐皮書。

周四公布的是：美國私人轉薪公司ADP公布的上月轉薪數量，預期增加18萬個；上周首次申領失業救助人數，料為23.9萬個；5月Markit美國製造業採購經理指數，料為52.5；5月ISM製造業採購經理指數，料為54.6；4月建築開支料升0.5%；5月汽車年率化銷量料為1695萬輛。

周五公布的是：美國上月非農業職位增幅預期為18.5萬個；5月失業率料為4.4%；平均時薪增幅按月料為升0.2%，按年料升2.6%。