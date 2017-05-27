國際財經

加拿大金融集團Fairfax出售持有印度合資保險公司ICICI的12.2%股權；以售價計，後者估值約為2030億印度盧比(245.7億港元)。

ICICI公布，一間由私募基金Warburg Pincus持有的公司將購入9%股權；兩個投資者 (Tamarind Capital Pte Ltd與IIFL ‎Special Opportunities Fund)各購入1.59%股權。

完成交易後，ICICI銀行將持有63.3%股權，Fairfax則持有22.1%股權。