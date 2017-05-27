國際財經

黑莓(BlackBerry)宣布，已與高通(Qualcomm)就授權糾紛達成一項9.4億美元(約73.32億港元)的最終和解協議，當中已包括利息及法律費用。

該兩家公司此前同意仲裁一場合同糾紛，涉及高通的版稅上限計劃應否適用於黑莓根據一項授權協議而支付的費用。仲裁人最終判定，黑莓確實在2010年到2015年之間支付過多版稅費用。

高通上月表示，已經達成一項約8.15億美元的初步仲裁和解協議，此外亦需要支付利息及負責仲裁費用。

黑莓稱，高通同意在本月底或以前支付全部和解金。