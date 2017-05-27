國際財經

美國股市在長假期前夕表現淡靜，標準普爾500指數與納斯特綜合指數微升，延續連升勢頭至第七天，繼續創下紀錄新高。

標普500指數收市升不足1點或0.03%，報2415；必須消費品、非必須消費品與原材料類別升0.3%，地產類跌0.7%。納指升4點或0.08%，收市報6210。道瓊斯工業平均指數跌2點或0.01%，收市報21080，迪士尼與高盛領漲，家得寶表現較差。

累計本周，道指與標普500指數分別升1.3%與1.4%，納指升2.1%。

美國周一是國殤日，金融市場休息。在長假期前最後一個交易天，市場需時間消化表現參差的經濟數據，華爾街股市周五表現牛皮，成交額52億股，是今年最低。標普500指數是今年第二十次創紀錄新高。納指則是第三十五次創紀錄新高。

IG首席市場策略師Chris Beauchamp表示，本周市況已有一定升幅，因此在長假期前出現審慎情緒，是可以理解的。

經濟數據方面，美國耐用品訂單跌至五個月低位，美國首季經濟增長終值向上修訂，5月消費者情緒指數終值同樣向上修訂。

Penn Capital Management研究主管Eric Green認為，經濟數據整體上偏好，但對前景看法影響有限，估值情況也沒有大變化，難以吸引投資者入市。

個別股份方面，加拿大科技公司黑莓跌1%。該公司公布，與高通仲裁取得的最終賠償金額為9.4億美元，高於原先公布的8.15億美元。

雲端服務商Nutanix業績佳，股價升11.5%。