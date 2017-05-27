訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 05:17 國際財經

標普納指再創紀錄新高 道指微跌

放大圖片

美國股市在長假期前夕表現淡靜，標準普爾500指數與納斯特綜合指數微升，延續連升勢頭至第七天，繼續創下紀錄新高。

標普500指數收市升不足1點或0.03%，報2415；必須消費品、非必須消費品與原材料類別升0.3%，地產類跌0.7%。納指升4點或0.08%，收市報6210。道瓊斯工業平均指數跌2點或0.01%，收市報21080，迪士尼與高盛領漲，家得寶表現較差。

累計本周，道指與標普500指數分別升1.3%與1.4%，納指升2.1%。

美國周一是國殤日，金融市場休息。在長假期前最後一個交易天，市場需時間消化表現參差的經濟數據，華爾街股市周五表現牛皮，成交額52億股，是今年最低。標普500指數是今年第二十次創紀錄新高。納指則是第三十五次創紀錄新高。

IG首席市場策略師Chris Beauchamp表示，本周市況已有一定升幅，因此在長假期前出現審慎情緒，是可以理解的。

經濟數據方面，美國耐用品訂單跌至五個月低位，美國首季經濟增長終值向上修訂，5月消費者情緒指數終值同樣向上修訂。

Penn Capital Management研究主管Eric Green認為，經濟數據整體上偏好，但對前景看法影響有限，估值情況也沒有大變化，難以吸引投資者入市。

個別股份方面，加拿大科技公司黑莓跌1%。該公司公布，與高通仲裁取得的最終賠償金額為9.4億美元，高於原先公布的8.15億美元。

雲端服務商Nutanix業績佳，股價升11.5%。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。