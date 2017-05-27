即巿股評 港股直擊 國際財經

美股過去一周走勢不俗，成功收復5月17日急跌的失地。截至周四(25日)，美股三大指數皆升越急挫前的水平，周一至周四累積升幅介乎0.5%至0.6%，並出現向上突破訊號。不過，石油出口國組織(OPEC)與非OPEC產油國達成的減產協議遜於市場預期，拖累紐約期油下滑近半成，標普500指數能源板塊隔晚逆市跌1.79%，原材料股也回調0.19%。

國際油價本周先升後回，形成「倒V」走勢，正是Sell the news(趁好消息出貨)的最佳演繹。本欄5月13日〈油國交鋒在即 港股市底脆弱〉一文指出，當時伊拉克石油部長和阿爾及利亞能源部長率先表示，所有OPEC成員國及其他產油國包括俄羅斯等願意延長減產協議，市場開始炒作相關消息。紐約期油價格自此一直高歌猛進，至本周三高見52美元，由5月14日收市價起計算，累升6.4%。

然而，參考去年11月產油國達成歷史性減產協議後，期油升勢尚且只是曇花一現；是次油國舉行會議的結果了無新意，僅僅延長減產協議9個月，投資者豈有不趁好消息散水之理？

產油國周四開會後，紐約期油暴跌4.8%，每桶收報48.9美元，與本欄5月13日刊文後首個交易日的收市價48.85美元相差無幾，之前產油國輪流放風炒起油價的努力，一夜間化為烏有。

根據彭博行業研究，一旦紐約期油升至每桶55美元，將刺激美國頁岩能源商透過對沖機制鎖定利潤，並大舉增產，令原油市場供過於求情況進一步惡化，嚴重打擊以高成本生產的傳統石油國利潤。

從陰謀論角度看，穩定兼符預期的減產協議既可平抑油價，亦可換取油市長期供求平衡，未必是下策。OPEC甚至可兵行險着，重演兩年前粗暴地壓低油價，迫使大量頁岩能源商破產，置諸死地而後生。畢竟，頁岩能源商始終是傳統產油國的心腹大患。

港股方面，恒生指數周五高開40點後，最多升93點，見25724點，再創逾22個月新高，惟於高位乏力再衝，其後一度倒跌42點，見25588點全日低位，最終收報25639點，升8點(0.03%)，創2015年7月3日以來收市新高。大市全日成交額656億元。25個板塊之中，14個板塊錄得跌幅，石油化工股微跌0.48%。

參考日線無基準輪動圖【圖】，按恒生綜合指數板塊分類，科技與金融股的上升動力有所放緩，目前大市短期上升動力主要倚靠原材料、能源、地產建築和服務等4個板塊。惟前兩者受油價急挫拖累，港股後市發展得看地產建築和服務行業表現。

地產建築板塊之中，近期一眾市賬率偏高的內房股包括中國恒大(03333)、碧桂園(02007)、龍湖地產(00960)、融創中國(01918)和雅居樂(03383)等表現突出。服務板塊方面，則以濠賭股與內地航空股較有睇頭。若本地收租股以及大市值的港鐵(00066)保持平穩走勢，將有利港股後市。假如這兩個板塊未能令周線上升動力回升，港股可能面臨較大幅度的調整。

信報投資研究部

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