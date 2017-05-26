國際財經

美國公布，第一季國內生產總值(GDP)按季年率修正值為增長1.2%，市場預期增長0.9%，初值為增0.7%。

而第一季消費者支出由初值升0.3%修正為增長0.6%，市場預料升0.4%。

分析稱，儘管修正值較預期為佳，但期內GDP仍相對疲弱，這為美國接下來幾個季度的GDP表現蒙上陰影。受益於建築支出和公司研發支出增長，商業投資比預期表現得更好。

經濟學家們預測，隨着就業水準增長和薪水上漲，美國二季度消費有望增長強勁，美國二季度的GDP增長將會反彈。