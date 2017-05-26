國際財經

周四(5月25日)倫敦金全日維持於1253.7美元至1259.5美元之間窄幅波動，似乎在小時圖形成了整固三角形的型態。

儘管周四美國公布的首次申領失業救濟人數表現優於預期，顯示美國勞工市場持續復甦，但倫敦金在數據公布後僅最低跌至1253.7美元就掉頭回升，明顯企穩於小時圖支持線(自5月9日低位1214.1美元延伸而上的支持線)之上。

鑑於此三角形是倫敦金從1214美元反彈途中的一個整固型態，我們傾向於認為金價在技術上突破1260美元及1265美元的機會更高。事實上，倫敦金在今日(5月26日)下午終於順利突破強阻力1265美元，最高觸及1266.8美元。

今早美國聖路易斯聯儲主席布拉德(James Bullard)在日本東京就美國經濟前景及貨幣政策發表講話，他表示，美國通脹率仍低於2%，且自聯儲局3月加息以來通脹預期及美國債券收益率下滑，聯儲局的加息計劃或許過於激進。儘管布拉德沒有今年議息會議的投票權，但他的鴿派講話無疑令美元走勢雪上加霜。

此外，美國總統特朗普(Donald Trump)上周捲入的通俄政治風波有進一步發展，媒體報道美國聯邦調查局正就特朗普的女婿庫什納(Jared Kushner)與俄羅斯的關係發起調查。由於特朗普的政治危機仍未消除，倫敦金在避險情緒再度升溫的情況下有望進一步攀升。

不過，今晚20:30將會公布美國第一季國內生產總值(GDP)及4月耐用品訂單等重要經濟數據，若數據表現高於預期，或能為近期疲弱的美滙指數帶來反彈動力，否則美滙指數將持續受壓，推動倫敦金進一步上探1270美元甚至1280美元水平。

策略方面，我們在1257美元建立的倫敦金沽盤已於1260美元止損平倉，虧損3美元。短期內我們暫時離場觀望。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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