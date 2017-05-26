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今日 18:49 國際財經

市場氣氛觀望 歐股中段個別走

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七國集團(G7)在意大利召開峰會，預料各國在多個問題上意見分歧，加上油組沒有擴大減產幅度令人失望，市場氣氛觀望，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間下午6時42分，英國富時100指數報7526點，升9點或0.12%；德國DAX指數報12569點，跌52點或0.42%；法國CAC 40指數報5303點，跌34點或0.64%；意大利富時MIB指數報21106點，跌184點或0.87%。道指期貨暫報21048點，跌15點。

歐洲理事會主席圖斯克表示，是次G7峰會是多年來面臨最大挑戰的一次，因為成員國在貿易及氣候問題上的立場各不相同。另外，美國總統特朗普言論惹爭議，有德國媒體報道，特朗普斥責柏林的政策很差，並暗示他要限制德國汽車在美國銷售，惟歐盟執委會主席容克否認特朗普在布魯塞爾會談時激烈譴責德國的貿易政策。

YouGov民調顯示，英國首相文翠珊領導的保守黨支持率，領先反對黨工黨的幅度縮窄至5個百分點，顯示6月8日的大選可能較先前預期更緊張。英鎊兌美元下跌超過0.5%，低見1.2858美元。

國際油價先跌後回升，紐約原油期貨現時每桶報49.11美元，升0.21美元或0.43%；倫敦布蘭特期油報51.72美元，升0.26美元或0.51%。金價觸及一周多高位，主要因為美元下挫及亞洲股市下滑，現貨金漲0.85%，報每盎司1266.31美元。

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