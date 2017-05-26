國際財經

周四(5月25日)英國第一季度國內生產總值(GDP)按年增長2%，差於預期按年增長2.1%，數據公布後，英鎊/美元快速下跌近50點至1.2940。其後美國勞工部公布的上周首次申領失業救濟人數增加23.4萬，優於預期增長23.8萬，為連續第116周低於30萬，而申領失業救濟人數四周均值降至23.53萬，創44年來新低。數據反映美國就業市場非常強勁，同時亦印證了周四(5月25日)凌晨美國聯儲局會議紀要中提及近期美國經濟放緩只是暫時性的說法，受此推動美滙指數收復97.00，兩國的經濟數據表現差異也令英鎊/美元進一步下挫至日內低點1.2931。

值得一提的是，除卻英國經濟數據表現不如人意之外，政治環境也持續施壓英鎊滙價，目前市場聚焦於6月8日舉行的英國大選，自英國首相文翠珊(Theresa Mary May)4月中旬宣布提前進行英國大選後，民調數據一路向好，市場曾一度預期文翠珊將在大選中以絕對優勢勝出。

然而周一(5月22日)英國曼徹斯特體育館遭遇恐怖襲擊，文翠珊領導的保守黨宣布暫停競選活動，讓大選局勢產生變化。民調機構YouGov周五(5月26日)發布的最新民調顯示，最大在野黨工黨支持率上升3個百分點至38%，而文翠珊所屬的保守黨領先優勢已經由9個百分點縮小至5個百分點，為上任以來最低水平。這顯示出兩黨的競爭比此前預期更加激烈，英鎊/美元今日受此拖累大幅下挫近80點至時段低點1.2859。

英鎊/美元在5月18日觸及近8個月高位1.3047後整固多日未能進一步突破1.3050水平，目前更距離高位下跌近200點，逼近日線圖的上升通道底部支持1.2850附近水平(由3月14日低位1.2108延伸而上的支持線)。短期內留意今晚20:30公布的美國第一季國內生產總值(GDP)、4月耐用品訂單等重要經濟數據，若數據表現疲弱令美滙指數再受打擊，英鎊應能企穩此處上升通道底部並再度回升，但若要英鎊有效突破1.3000關口，則需要文翠珊領導的保守黨在6月8日的大選獲勝並為脫歐談判形成有利條件。

鑒於近期英國風險事件眾多，英鎊/美元面臨不小的下行風險。若英鎊/美元跌穿1.2825/1.2800區域支持，後市或會進一步回落至1.2700甚至1.2580附近水平(從1.2108至1.3047的上升浪的50%回撤水平)。

策略方面，若英鎊/美元跌穿1.2800，我們將於1.2795沽出英鎊，下望1.2680，升穿1.2850止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

https://www.facebook.com/mfinance.ltd