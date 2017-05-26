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科技博客BGR引述多個Twitter賬戶表示，蘋果iPhone 8將於9月17日發布，並將在9月25日開售。

BGR指出，相關的用戶過往都是可信度較高的iPhone消息來源。不過，有Twitter賬戶表示，iPhone 8的發布及銷售日子尚未完全確認。

BGR稱，部分消息人士是在富士康，或其他蘋果部件供應商工作，他們有時還會分享真實的相片及訊息。

蘋果近年來都選擇在9月舉行發布會，今年為蘋果手機發布10周年，市場預期或會推出令人耳目一新的新款智能手機。