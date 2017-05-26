國際財經

美國三藩市聯邦儲備銀行總裁威廉斯(John Williams)稱，正花更多時間思考特朗普政府的財政政策將如何影響經濟，目前認為這些財政政策短期內將給經濟做出少許貢獻，但較長期而言則基本沒什麼貢獻。

威廉斯向路透表示，未來數月，財政政策不會對貨幣政策產生太大影響。考慮到美國失業率為4.4%，以及新增就業崗位差不多是滿足就業市場新增人口求職需求所需崗位的近兩倍，經濟目前有些熱。而維持經濟動能的最佳方式是通過逐漸加息，讓經濟略為降溫。他稱，由於通脹率仍守在美聯儲2%目標的下方，且最近有所趨疲，因此今年沒有需再進一步加息兩次以上的壓力。

美聯儲3月加息為大衰退發生以來的第3次，聯儲主席耶倫此前表示，目前0.75%至1%的聯邦基金利率區間仍在起到寬鬆提振美國經濟的效果。

威廉斯表示，最大的問號在財政政策方面，原本希望或預期有些財政政策或其他聯邦政策將更加明確，但情況並不是這樣。雖然仍認為2018年和2019年將推出某種形式的溫和的財政刺激措施，但大幅減稅可能意味更大的衝擊，而削減支出或將拖累經濟增長。

美國總統特朗普周二公布任內後首份全面預算計劃，希望國會同意未來10年削減3.6萬億美元政府開支。雖然該計劃不大可能被國會完全接受，但表明特朗普政府在經濟持續增長3%的情況下，實現平衡預算的目標。

威廉斯認為，不太可能因為調整某些稅率，或者某些政策就實現增長3%的目標，稱目前可持續的增長速度是1.5%至1.75%，要比這個速度高很多的話，需要生產率躍升，但這不大可能。他又預計，特朗普建議的其他政策也不會帶來長期的提振，因很難從數據中看出，這些規定或稅率能否以及如何從根本上改變長期經濟增長前景。

此外，關於美聯儲官員計劃今年稍晚開始縮減美聯儲4.5萬億美元的資產負債表，威廉斯稱細節尚未決定，但承諾未來幾個月會提出計劃。他強調，除非經濟遭遇重大衝擊，否則一旦開始縮表，計劃就不會再改變。