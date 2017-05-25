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今日 10:32 國際財經

南韓5月消費者信心升至三年高

南韓央行調查顯示，5月南韓消費者對經濟的信心增強，觸及逾三年高位。

南韓央行稱，5月消費者信心指數為108，連續第4個月攀升，並觸及2014年4月以來最高，當時為108.4。4月消費者信心指數為101.2。

5月的分項指標顯示，就業機會前景指標從4月的86急升至113，未來6個月預期指標從前月的89攀升至111。

調查進行前，南韓新總統文在寅宣布在五年任期內，每年增加50萬個工作崗位的計劃。調查亦顯示，5月消費者對未來12個月通脹率的預期中值為2.5%，前月為2.6%。

 

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