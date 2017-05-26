國際財經

日本全國核心消費物價指數(CPI)連升4個月。

日本總務省公布，4月包括油品但不計生鮮食品的核心CPI按年增0.3%，略低於市場預期增長0.4%，但高於3月時增0.2%。

4月份剔除能源和生鮮食品的CPI按年持平。

東京地區5月核心CPI按年升0.1%，高於市場預期持平。

在經濟展露生機的情況下，許多分析師如今預計日本央行的下一個動作將是縮減，而非擴大貨幣刺激措施。但日本央行官員曾強調，距離任何可能的削減刺激措施還有段時間，這顯示通脹距離他們的目標還有段距離。