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今日 08:29 國際財經

朱克伯格促哈佛畢業生 對抗疏離與民族主義

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全球最多用戶的社交媒體Facebook行政總裁朱克伯格勉勵哈佛大學畢業生，稱他們必須在一個因為機器發達而喪失工作職位與不穩、疏離及民族主義當道的世界中，協助其他人找出生存意義。

33歲的朱克伯格在2004年提前退學，離開哈佛，開展社交媒體事業。他周四表示，今年花了一些時間在美國旅遊，了解人們對Facebook的看法，以及他們如何建立聯繫。

朱克伯格得出的結論是，人們因為沒有生活目標，變得疏離、民族主義及獨裁。他形容這是一場意識形態之爭，而年輕一代可以讓世界變得更好。

 

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