國際財經

德國《明鏡》周刊引述消息人士稱，美國總統特朗普與歐盟官員會面時批評德國在美國銷售數以百萬計從歐洲進口的汽車，並且表示會設法阻止。

特朗普政府的官員們曾經在多個場合表示，德國對美國的貿易順差非常地高。